Vil vente med symjebasseng for å få fellesanlegg

Som Fjordenes Tidende omtalte sist veke, foreslo Geir Årvik (H) ei utgreiing om eit felles idretts-, aktivitets- og kulturanlegg i framtidige ytre Stad kommune. Etter motstand i formannskapet blei forslaget trekt, og politikarane gjekk for ei rehabilitering av symjebassenget ved Selje skule.

– Selje Senterparti synest at Høgre sitt framlegg i formannskapet var eit godt og framtidsretta framlegg, men vi fekk ikkje moglegheit til å stemme for dette då det vart trekt, seier Gunn Sande, gruppeleiar i Sp.

Ho forklarar i ei pressemelding kvifor partiet vil fremje forslaget, og dermed vere villege til å utsetje symjeopplæringa med eit halvår.

– Selje Sp var for å rehabilitere eksisterande basseng, både for å få fortgang i å gje våre elevar tilfredsstillande symjeopplæring, og at det forhåpentlegvis ville vere det billegaste alternativet. Når det billegaste alternativet blir på 39 millionar kroner så synest vi det vert dyrt, særleg sett opp mot at vi då framleis har eit gamalt bygg med dei problem og ekstrakostnader det eventuelt vil tilkomme. I tillegg veit vi at gymsalen på Selje skule bør rehabiliterast snarast.

Det blir vist til at fleirbrukshall har vore eit tema i mange år.

– At det har vore og er forskjellige meiningar om at kommunen skal bruke mykje pengar på å bygge eit slikt bygg når vi har ei eksisterande bygningsmasse som skrik etter vedlikehald, må vi akseptere. Ingen meiner at det ikkje skal vere kommunale arbeidsplassar i Selje etter samanslåing til Stad kommune, men eit kjøp av kommunehuset er eit prosjekt som det også er forskjellige meiningar om. Dersom ein ser kostnad med å rehabilitere eksisterande basseng til 39 millionar kroner og kjøp av kommunehus til 21 millionar kroner så er kostnaden allereie opp i 60 millionar for «gamle» bygg.

Sp meiner derfor det vil vere ein genistrek å greie ut eit alternativ der ein kan få plass til fleirbrukshall, symjebasseng, kommunehus med kontor og kommunestyresal, i tillegg til bibiliotek og kulturaktivitetar.

– Dessutan gir slike tiltak rom for tilskot frå det offentlege, som til dømes tippemidlar både for hall og basseng, eigne midlar for bibliotek og kultur. Kor mykje ein kunne fått i tilskot veit ein ikkje før ein faktisk gjer eit vedtak om å greie ut saka, og det ville etter vårt syn vere synd å ikkje gje seg den tida, seier Sande.

Dersom det viser seg at eit fellesanlegg blir for dyrt, vil ein med ein gong starte med rehabilitering av symjebassenget ved Selje skule.

– Selje Sp meiner at det kan bli eit vel anvendt halvår dersom ein vedtek å greie ut dette forslaget. Om ein med tilleggskostnad på 20-30 millionar kroner, kan få så mykje meir, så er vi villege til å vente på resultatet. Bassenget ved Selje skule har vore stengt i mange år og når vi no skal få på plass eit symjetilbod meiner vi at vi bør gje oss den tida at vi sjekkar ut kva som kanskje kan bli det beste tilbodet og korleis vi får mest att for dei pengane vi skal investere i dette.

Selje Sp vil fremje følgjande framlegg i kommunestyret onsdag:

«Kommunestyret ber administrasjonen om å utgreie symjehall i samlokalisering med ein fleirbrukshall. Dette med eit sterkt ynskje om å få eit nytt moderne idretts-, aktivitets- og kulturanlegg i ytre del av Stad kommune. Det skal etablerast ei prosjektgruppe som saman med lag og organisasjonar, næringsliv og eventuelt andre som jobbar fram ei plan for kva aktivitetar fleirbrukshallen skal tilretteleggjast for. Kommunestyret føreset at hallen skal kunne huse nødvendige lokalitetar til kommunestyresal og kontor.

I samband med lokalisering ber ein om at prosjektgruppa tek høgde for nok parkeringsplassar i tilknytning til bygget. Plana skal vere ferdig i løpet av 1. halvår 2019. Dersom kostnadene for eit slikt prosjekt ikke let seg realisere, skal rehabelitering av symjehall iverksettast umiddelbart.»