Skal fordele 116 millioner kroner til tiltak over hele landet

Nyheter

Tidligere har 1. november vært den årlige søknadsfristen for støtte til bevaring av verneverdige kulturminner. For å forenkle prosessen for brukeren, går Kulturminnefondet nå over til å behandle alle søknader fortløpende gjennom året.

– Bakgrunnen for dette er at søkerne skal få raskere svar på sine søknader, sier direktør Simen Bjørgen, som legger til at dette vil forenkle arbeidet både for søkeren og fondet.

I forslaget til statsbudsjett foreslår Regjeringen å styrke Kulturminnefondet, slik at det legges opp til å fordele 116 millioner kroner til tiltak over hele landet. Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning, direkte underlagt Klima- og miljø- departementet, og er til for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige organisasjoner og stiftelser kan søke om støtte.

Formålet er å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes til framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.