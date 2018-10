Skal levere utstyr til ny oppdrettsløsning

Nyheter

I tillegg til oppdrettsposer skal det leveres utspilingssystem og vinsjer som skal sørge for at oppdrettsposene står optimalt i vannet og gir høy sikkerhet i anlegget, melder Selstad i en pressemelding.

– Selstad har utviklet ny og grensesprengende oppdrettsteknologi i dette prosjektet. Et nytt og avansert utspilingssystem vil sikre at oppdrettsposene i Havfarm1 til enhver tid står optimalt utspilt. Systemet skal også skal brukes til alle ordinære arbeidsoperasjoner i anlegget, sier prosjektleder for Havfarm1 i Selstad, Kjetil Holvik.

Den første stasjonære havfarmen utviklet av Nordlaks, skal plasseres på en eksponert lokalitet. Steinar Hansen, kundeansvarlig og prosjektmedarbeider hos Selstad forklarer at oppdrettsposene derfor blir produsert i et nyutviklet nett med ekstreme krav til både soliditet, styrke og levetid.

– Selstad sin kompetanse fra både oppdrett, fiskeri og offshore har vært svært viktig å støtte seg på i utviklingsarbeidet som nå har pågått i snart to år, sier Hansen.

Nordlaks Havfarm gjør det mulig å flytte deler av produksjonen ut av fjordene og dermed bidra til bedre miljø og gode betingelser for produksjon og fiskevelferd, heter det i pressemeldingen.

Avdelingsleder for oppdrettsutstyr i Selstad, Børre Waagan, ser på Havfarm1 som et prosjekt som vil bidra til en bærekraftig utvikling i havbruksnæringen. I tillegg til Havfarm1 er Selstad også engasjert som samarbeidspartner for flere av de utviklingskonsesjonene som nå er under behandling.

– Vi i Selstad er svært fornøyd med disse engasjementene og spesielt kontrakten som nå er signert. Vi ser på dette som et langt skritt i retning av å befeste Selstad sin posisjon som en teknologileverandør til oppdrettsnæringen, avslutter Waagan i Selstad.