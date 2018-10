Premieres for sjømatinnsats i Malaysia

Nyheter

Måløyværingen er fiskeriutsending for Sørøst-Asia for Norsk Sjømatråd, og mottok prisen for innsatsen han har gjort for å promotere norsk sjømat i Malaysia. Prisen er gitt av Malaysia Norway Business Council, og ble delt ut av Malaysias utenriksminister, Dato Saifuddin Abdullah, under gallamiddagen for norsk sjømat i Kuala Lumpur lørdag 13. oktober.

På Facebook skriver Steenslid at han er beæret over å få prisen, og for å få representere verdens beste sjømatnasjon. Han skriver videre at arbeidet de gjør i Malaysia ikke ville vært mulig uten innsatsen fra teamet han jobber sammen med.