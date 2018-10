Sier ønsket var å hjelpe kommunene

Nyheter

Dette skriver VG.

I et tilbud i 2014 anslo selskapet ifølge avisa at Oslo kommune kunne få 498 millioner kroner i ekstra overføringene fra staten. For å bistå kommunen i dette arbeidet, ba selskapet om å få utbetalt en andel, to promille, av de potensielt økte statlige overføringene.

Registreringen av psykisk utviklingshemmede påvirker hvor mye kommunene får i overføringer fra staten. Ordningen skal veie opp for at det kan koste mye å gi tjenester til denne gruppen.

VG har fått innsyn i e-posten og tilbudet selskapet sendte Oslo kommune i 2014. Der skriver Sødermann at kommunen har noen fantastiske muligheter.

– Det vi peker på her, er at det ikke er grunn til å tro at det er færre psykisk utviklingshemmede i Oslo enn ellers i landet. Vi peker altså på at Oslo kommune kanskje ikke har gjort jobben sin godt nok når det gjelder å ha oversikt over hvem av innbyggerne i hovedstaden som har krav på et tilbud, skriver grunnlegger Petter Sødermann i e-post til VG.

Oslo kommune takket nei til tilbudet som rådmannen i Oslo ifølge VG oppfattet som useriøst.

Sødermann AS skriver også i e-posten til VG at det koster å gi tjenester til innbyggere med spesielle behov, og at det de ønsket med dette forslaget var å hjelpe kommuner med å få mest mulig ut av de tilgjengelige ressursene.

Saken om Sødermann på Nordfjordeid kommer opp i forbindelse med VG sine avsløringer rundt Tolga-saken som har versert i mediene den siste tiden.

– Jeg forstår at når en leser de tekstene som de viser til i denne e-posten i lys av Tolga-saken, så ser det ut som om vi er en del av problemet. Formålet vårt er det motsatte. Vi ønsker å være en del av løsningen, skriver Petter Sødermann.

Han understreker overfor VG at selskapet bistår med å registrere mennesker som allerede har diagnosen, men som kommunen ikke kjenner til. Han innrømmer også at å bruke uttrykket «fantastiske muligheter» var uheldig i denne sammenhengen.

Sødermann har avtaler med flere titalls norske kommuner, men VG vet foreløpig ikke hvor mange av selskapets avtaler med kommunene som også dreier seg om registreringen av psykisk utviklingshemmede.