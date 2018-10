– Gjer som Sivert, bruk refleks

Nyheter

– Det er altfor få fotgjengarar som gjer seg synlege i trafikken. På Nordfjordekspressen har vi i fleire veker delt ut gratis refleks til passasjerane. Dette er noko vi har gjort i fleire år, fortel bussjåfør Jostein Hals.

Sivert Lillebø, som er ein ihuga bussentusiast, brukar ofte å hjelpe til med å rydde og gjere klar Nordfjordekspressen sin nattavgang frå Måløy til Oslo om kveldane. Han meiner det er viktig at folk brukar refleks.

Kvar vinter gjennomfører Trygg Trafikk fysiske teljingar over heile landet for å finne ut kor mange som faktisk brukar refleks. Dei siste teljingane viser at berre fire av ti vaksne brukar refleks. Dårlegast er vaksne i alderen 30+. Medan barna er dei flinkaste på refleksbruken.

– Går du utan refleks vil ein bilist i 50 km/t berre ha to sekund på å sjå deg. Brukar du refleks har bilisten ti sekund til rådigheit, skriv Trygg Trafikk.