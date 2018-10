Søndag kommer bøssebærerne på døra

Nyheter

Målet er at alle husstander skal få besøk den 21. oktober. Til det trengs om lag 100.000 bøssebærere over hele landet. Disse banker på 2,3 millioner dører. Og 7.000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 600 kommune- og bydelskomiteer.

– Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen, skriver NRK om aksjonen.