Nyheter

– Vi er takknemlig og ikke minst glad for at hun kunne møte oss så raskt, slik at vi kan få lagt frem hva og hvordan vi jobber for å bistå norske kommuner med å gi bedre tilbud til innbyggerne sine. VGs fremstilling av dette er fullstendig feilaktig, sier daglig leder Hilde Langtangen i Sødermann i ei pressemelding.

Langtangen henvendte seg selv til kommunalminister Monica Mæland og ba om et møte etter at ministeren kritiserte Sødermanns virksomhet i VG onsdag.

– Vi forstår at hun reagerer så sterkt som hun gjør på bakgrunn av den fremstillingen VG gir av oss. I følge VG ser vi ut som et selskap som reiser rundt og registrerer psykisk utviklingshemmede slik at kommunene kan øke inntektene sine. Det er ikke det vi driver med, sier Langtangen.

– Det er innbyggernes behov som er utgangspunktet for vårt når vi starter samarbeidet med en kommune. Vi ser først og fremst på om de organiserer seg godt nok for å gi innbyggere med særskilte behov et tilbud med kvalitet. Det dreier seg om hjelp til å kartlegge ressursbruk og kompetanseutnyttelse. I tillegg er det et faktum at mange små og mellomstore kommuner ikke er like klar over at staten har gode tilskuddsordninger til kommuner med innbyggere som har ekstra behov, som det de store kommunene er. For administrasjonen i små og mellomstore kommune kan det være en tidkrevende jobb å sette seg inn de ulike ordningene, men større kommuner ofte har egne ansatte som jobber med dette, sier Langtangen i pressemeldingen.

– Det mest tidkrevende for disse kommunene er å synliggjøre kostnadene kommunene har med hver enkelt bruker. Dette blir nedprioritert i en hektisk hverdag og det er dette vi bistår med. Størrelsen på overføringene fra staten til kommunen henger sammen med hvilke utgifter kommunen har per bruker. Dette har ikke kommet godt fram i VGs dekning, sier gründer Petter Sødermann.

Den siste tiden har flere lokalaviser skrevet om kommuner som har fått bistand fra Sødermann, og som heller ikke kjenner seg igjen i VGs fremstilling. Det gjelder blant annet Selje, Surnadal og Steinkjer.

– Vi er glade for at bildet av oss nå blir nyansert av de som faktisk har jobbet med oss, sier Langtangen.

– Vi opplever Monica Mæland som en dyktig politiker og hun har lang erfaring fra kommunal sektor som byrådsleder i Bergen. Vi føler oss derfor trygge på at å møtes ansikt til ansikt kan bidra til å avmystifisere virksomheten vår, sier Langtangen.

– Som en liten gründerbedrift med 21 ansatte, mange av dem nyansatte, er det ikke tvil om at den oppmerksomheten vi har fått er tøff å stå i, sier hun i pressemeldingen.