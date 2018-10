Forventer at Fiskarlaget følger opp Stad skipstunnel

Nyheter

«Styret i Sogn og Fjordane Fiskarlag merker seg følgende om Stad Skipstunnel i Regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett for 2019:

«I 2017 ferdigstilte kystverket et forprosjekt for Stad Skipstunnel. Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) var ferdig i mai 2018 og viste at forventet kostnad er økt til 3,7 mrd. Kr. Og forventet nytte redusert til -3,1 mrd. Kr. Regjeringen vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget om videre behandling av saken».

Styret i Sogn og Fjordane Fiskarlag forventer at Norges Fiskarlag følger opp denne saken inn mot Stortinget i budsjettforhandlingene utover høsten.», skriver de i en pressemelding.