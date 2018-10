Hedret for å ha jobbet 30 år på samme sted

Nyheter

– En stor bragd, ikkje minst fordi at det er tre ansatte på samme tid! sier Eirik Holvik ved XL-Bygg.

Han roser innsatsen til de tre.

– Den har vært strålende gjennom alle år. Rolf Erik som hus selger for vår Nordbohus-avdeling som han var med på å starte opp hos oss i 1988. Utviklingen innen husbygging har vært rivende siden den gang, og Rolf Erik er oppdatert på nye tekniske krav gjeldende lover og regler. Og kundeoppfølgingen er fenomenal.

John-Erik Kråkenes er i dag butikksjef for XL-BYGG Måløy.

– Han har i alle disse årene møtt kundene med sitt vennlige vesen, og har opparbeidet seg en enorm kompetanse. Har vært med fra tiden som selvstendig butikk, til kjedekonseptet Byggmakker og nå senere XL-BYGG Måløy, sier Holvik.

Anne-Lise har utført forskjellige kontorfunksjoner gjennom årene, mest innen regnskap, og gjør dette også i dag.

– I tillegg hadde hun et ønske om å gjøre noe annet, og bestemte seg for å selge kjøkken også. Her har hun på kort tid opparbeidet seg god kompetanse på dette, og det helt på egenhånd. Hun tegner nå kjøkken både for våre Nordbohus-kunder og XL-BYGG kunder, sier Holvik som understreker at alle tre ansatte fremdeles er svært viktige for XL-Bygg i jobben de gjør.