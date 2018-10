Hypnotisørshow så populært at dei kanskje må bytte lokale

Nyheter

– Eg fekk med meg at Holte skulle opptre på Alexandra Hotel, så eg heiv meg på telefonen og fekk han hit til Selje også, for å opptre fredag 26. oktober, seier Ståle Åhjem.

No sel showet til den norske illusjonisten, hypnotisøren og entertaineren så godt at Åhjem fryktar for plassen i Blue Lagoon.

Åhjem kjenner til Holte sine show frå eigne dagar på landevegen som omreisande innan musikk.

– Her kan folk vente seg eit kjempemorosamt show der latteren vil sitte laust. Holte er veldig underhaldande, og vil nok sikkert nytte folk i publikum som ein del av showet også, seier Åhjem.

Som ein del av pakken set Blue Lagoon også opp bussar for å lette transporten til showet for folk.

– Vi kjem til å ha ein buss som går frå Måløy og ein frå Fiskå. Om ein er interessert, er det berre å ta kontakt.