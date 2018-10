Kjem til Heim i haust

Nyheter

Prosjektleiarane bak Destinasjon Måløy er inviterte tilbake til området for å presentere prosjektet sitt på Heim i Haust.

– Vi har tatt oss fri frå jobb og anna i Oslo for å reise til Måløy for å halde ein open presentasjon om prosjektet, fortel Martin Hagen frå Kvalheim som også er med i gruppa.

Tar studentenes råd og ansetter en reiselivssjef Måløy Vekst tar rådet fra studentene som står bak Destinasjon Måløy og lyser ut ny stilling.

– Vi prioriterer å reise hit fordi vi meiner denne næringa har eit enormt potensial i Måløy-regionen. Vi håper ein open presentasjon kan bidra til å halde interessa og trykket oppe i denne viktige satsinga, i tillegg til å treffe eit breitt publikum, legg Hagen til.

Hagen, i prosjektet, er sjølv utdanna samfunnsøkonom frå Emergence School of Leadership. Han tok initiativ til prosjektet og arbeidde frå februar til april med rekruttere og setje saman eit mest mogleg tverrfagleg team frå skulen. Der fekk han med seg ein grafisk designar, ein tekstforfattar, ein eigedomsutviklar, ein retaildesignar, og ein marknadsførar/økonom.

Oppdraget frå Måløy Vekst vart diskutert og rammene og problemstillinga i prosjektet utforma i lag med Randi Humborstad i Måløy Vekst.

– Det starta med at eg og Emil Bjerke sonderte moglege prosjekt rundt på sentrumstomta i Måløy, då Randi Humborstad spelte inn at Måløy Vekst ville satse på turisme. Då forprosjektet på sentrumstomta i tillegg vart utsett, syns vi dette var eit utruleg spennande prosjekt der vi verkeleg kunne vere med på å skape noko, fortel Hagen.

Prosjektet vart gjennomført over sju veker der prosjektleiarane snakka med alt frå sjefen i NHO-reiseliv, ekspertar, forskarar til mannen i gata og bortimot alle reiselivsaktørar i området. Det vart halde workshops med 50 frammøtte og det skapte stort engasjement blant turistaktørar, butikkar og innbyggarane lokalt.

Turistprosjektet vart ferdig i vår og levert i starten av juni. Destinasjon Måløy har etter prosjektleveransen fått mykje god merksemd og har blant anna vore inne og presentert prosjektet for neste års elevar på Emergence School of Leadership, som eit forbilde for gode prosjekt.

– Vi skal presentere prosjektet vårt på Parken Kulturhus og arrangementet Heim i Haust på Raudeberg laurdag. Vi gler oss til å møte den mest framoverlente gjengen pensjonistar i heile Noreg og eit godt ungdomsarrangement, avsluttar Hagen.