Digre steinar dundra i vegen

Nyheter

Ingen personar er trefte eller skadde. Men ein person som gjekk tur i området høyrde det dundra frå fjellet under eitt minutt etter ho hadde passert området.

Kjetil Friberg som bur i området seier det er store steinblokker som har rasa ned. Raset har kome høgt oppe i fjellsida.

Friberg seier kommunen vart varsla og seinare på dag så var ein entreprenør ute og skulle rydde vegen. Det bur tre personar på Indre Fure. Desse kom seg naturleg nok verken til eller frå etter at raset gjekk og før vegen var rydda.

Friberg har budd på drage sidan 2003. han har opplevd at det har vore mindre jordras tidlegare, men aldri noko så stort som dette.

Har dyr på beite i området. Og etter han fekk vite om raset så reiste han ut. Men det ser ut til at verken dyr eller personar er skadde, og glad er Friberg for det.

Mindor Honningsvåg i Honningsvåg Maskin på Stadlandet var ute å rydda området med maskin slik at det var passasje.

Han seier til Fjordenes Tidende at han trur at raset har starta 150 meter oppe i fjellsida. Han meiner at den største steinblokka var 4,5 tonn.

Folk frå Selje kommune har vore ute å sjekka staden der det hadde rasa, og det er ikkje overhengande fare for nye ras.

Honningsvåg seier dei må ut over helga for å rydde opp skikkeleg etter raset.