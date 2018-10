Stor leiteaksjon etter sakna person

Nyheter

Laurdag kveld vart det sett i gang ein større redningsaksjon i Gloppefjorden i Nordfjord like ved ferjekaia på Anda i Gloppen kommune.

Klokka 18.52 fekk politiet melding om at ein båt med fire personar om bord hadde gått ned.

Tre av personane om bord klarte å kome seg på land, opplyser Hovedredningssentralen på Sola. Redningsskøyta, ei ferje og redningshelikopter deltek i søket etter ein fjerde person.

Klokka 22.00 laurdag kveld snakka vi med mannskapet på redningsskøyta Halfdan Grieg som har delteke i søket etter ein person som er sakna etter forliset. Dei leiter langs land.

Vêrforholda er skiftande, men søket pågår for fullt etter det Fjordenes Tidende får opplyst.

NRK melde laurdag kveld at det skal ha vore ein fiskebåt som har forlist. Dei har opplysningar om at båten har kantra rundt 150 meter frå land, og at den kan ha gått ned veldig fort.