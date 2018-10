Hurtigruten vil ikkje bruke skipstunnelen

Nyheter

– Målet med ein skipstunnel ved Stad skal vere å redusere reisetid, redusere forureining og redusere faren for ulukker. For Hurtigruten sin del vil det å bruke tunnelen kort sagt føre til det stikk motsette. Difor har vi avgjort vi ikkje kjem til å bruke tunnelen om den blir realisert, seier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til NRK Sogn og Fjordane.

Ege seier at sjølv om tunnelen vil vere til nytte for andre typar skip enn Hurtigruten, så vil den føre til problem for skipa deira.

– Å bruke tunnelen i staden for å segle rundt, vil auke distansen mellom Måløy og Torvik gjennom trongt og delvis grunt farvatn. For å få til dette, må vi auke fart og utslepp betydeleg, endre ruteplanen, kutte anløp eller redusere liggetida betrakteleg i hamnene. Det er ikkje gode alternativ for nokon, seier Ege til statskanalen.

Hurtigruten segler forbi Stad to gonger i døgnet. Ege seier at dei stort sett ikkje har noko problem med å selge i dette farvatnet.

– Dei siste 15 åra har vi passert Stad nesten 12.000 gonger utan problem. Mindre enn ein handfull gonger i året har vi vurdert at vêrforholda er så ille at vi ikkje kan passere Stad, seier Ege til NRK.

Ege nemner òg at dei er uroa for tryggleiken i tunnelen, og kva som kan skje om eit skip tek til å brenne mens det er inne i tunnelen. Han seier òg at den ikkje vil vere noko særleg trekkplaster for passasjerane om bord.

– For vår del vil tunnelen ha ein svært avgrensa verdi i marknadsføringa, på same måte som bruer eller vindmølleparkar. Gjestene våre kjem til Norge for å oppleve aktive, naturbaserte opplevingar, seier han til NRK.