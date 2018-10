«Stad skipstunnel – løyving»

Nyheter

Kristen Hundeide, leiar for Stad Høgre har skreve dette lesarinnlegget:

Skipingsmøtet for Stad Høgre, samla 16.10.2018, kjem med følgjande fråsegn:

Stad Høgre har med undring og skuffelse registrert at startløyving til Stad skipstunnel ikkje er med i regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2019.

Sjølv om vi er klar over at departementet ynskjer å gjere ferdig vurderingane sine omkring den siste rapporten som kom i vår, samt ynskjer å få med innhaldet i utgreiing av moglege nye ekspressbåtruter, må vi likevel peike på at det no på nytt vert skapt uvisse og utryggheit kring dette viktige prosjektet.

Dette er eit prosjekt som frå før er svært grundig utgreidd – og vi meiner på bakgrunn av dette at dei to vurderingane som er nemnt ovanfor ikkje er avgjerande for realisering av skipstunnellen.

Stad skipstunnel vil utgjere ei vesentleg betring av tryggleiken for samferdsle til sjøs langs denne delen av kysten og vere ein motor som er avgjerande for positiv utvikling i regionen.

Stad Høgre bed difor om at både Samferdselsdepartementet og Høgre si stortingsgruppe arbeider for å få startløyving til skipstunnelen inn i statsbudsjettet for 2019, slik at realisering av dette viktige samferdselsprosjektet ikkje vert unødig forseinka.