Har signert kontrakt på sin sjette brønnbåt

Skipskompetanse leverer designpakke til en batterihybrid brønnbåt for Rostein AS. Brønnbåten blir nummer seks med samme designutgangspunkt og planlegges levert til januar 2020.

Kraftig økning i inntekter og antall ansatte: – Det er spennende og nok av utfordringer som skal løses Med en rekke nye ansatte på laget hadde Skipskompetanse rekordhøy omsetning i 2017.

Skipet vil bli en lenger versjon av søsterskipene Ro Fortune, Ro West, Ro North og Ro Server. Gjennom flere års tette samarbeid mellom Skipskompetanse, Rostein og Larsnes Mek. Verksted As er brønnbåtene tilpasset for å være best i sin klasse og blir nå første brønnbåt med batterihybrid, melder Skipskompetanse.

Gler seg over hektiske dagar Samtidig med at Stadyard fullfører garn- og line- båten Fay, kom skroget til det nye utrustingsprosjektet til verftet.

Skipskompetanse bygger med dette opp sin erfaring med batteri og arbeider nå med flere batterihybridprosjekter. I starten av 2019 leveres Støttfjord (bnr. 42) og Trondskjær (bnr. 41) fra Stadyard som første skip i sin klasse med batterihybrid.

