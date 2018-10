– Allerede på barneskolen snakker de om hvem som er «tynne» og «feite»

Nyheter

Det går nesten ikke en eneste dag uten at 16-åringen prøver å overtale venninnene sine til å gi blaffen i kroppspresset og være fornøyde med de kroppene de har.

– Kroppspress er overalt. Det er veldig frustrerende, særlig fordi det er så mange som ikke forstår at det ikke betyr noe. De risikerer å ende opp med spiseforstyrrelser, og da er det en lang vei tilbake. Noen ganger må jeg stoppe opp og spørre om de hører hva de selv sier. Det er jo ikke sunt. Jeg vil bare at de skal være fornøyde med de kroppene de har.

Rikke Otneim fra Måløy er en engasjert 16-åring. Hun brenner for at folk skal forstå det hun selv har innsett det siste året, nemlig at kroppspresset bare er noe tull. I et leserinnlegg sendt til Fjordenes Tidende forklarer hun det best selv:

– Grunnen til at eg bestemte meg for å skrive om kroppspresset er fordi eg kvar dag får høyre frå relativt tynne eller personar med heilt normal kroppsfasong at dei ynskjer å slanke seg. Kvifor er det slik? (...). Eg skal ikkje leggje skjul på at eg òg blei bitt av den basillen. Ein blir påverka av andre. Eg var òg gjennom ei periode der eg trudde alt handla om den flate magen eller å ha dei faste låra, men då eg kom i 10. klasse fekk eg eit heilt anna syn på min eigen kropp. Eg fekk respekt for den kroppen eg har og byrja heller å tenke på å vere frisk og ha ein velfungerande kropp.

Rikke har klart det mange ikke klarer: hun gikk fra å være opphengt i kropp og utseende til å akseptere seg selv for den hun er.

– Hva var det som gjorde at du greide å snu tankegangen din?

– Det startet med at jeg var bekymret for en jeg kjenner og måten hun tenkte om kroppen sin. Da gikk det opp for meg at jeg også tenkte på den samme måten, og det var ikke bra i det hele tatt. «Sånn kan det ikke være lengre», tenkte jeg.

Fjordenes Tidende møtte Rikke og lillesøsteren Martine (13) på Måløy Treningssenter for å snakke om trening, kosthold og holdninger blant unge i Vågsøy. Det tar ikke lang tid før storesøster Rikke kommer inn på kroppspresset, som hun mener har tatt «helt av». Elever helt ned i tredjeklasse på barneskolen snakker om hvem som er «tynne» og hvem som er «feite», ifølge Rikke og søsteren Martine.

De vet også om jenter som går på svært strenge og usunne dietter.

– Jeg vet om folk både på ungdomsskolen og videregående som kjører dietter der de kun spiser frukt. For eksempel spiser de en banan til frokost, eple til lunsj og mandariner til middag. Det er frukt til hvert eneste måltid. Det er jo ikke bra, sier Rikke.

Press fra sosiale medier, jaget etter «sommerkroppen» og bilder som blir «Instagram-perfekte» er noe av det søstrene tror kan være med på å øke kroppspresset blant unge i dag. Rikke tar opp det samme temaet i leserinnlegget sitt:

– Ein skal ha «sommarkroppen». Det handla først å fremst om å ha en fast rumpe, flat mage og faste lår, eller for gutane: sixpack og musklar. (...) Eg trur det vil hjelpe om ein kan klare å slutte å fokusere så grådig på idealet, for idealet finst ikkje. Vi skal vere stolte over kroppen vår!

Rikke lar seg tydelig provosere over folk som kaller seg selv for «feite» eller går på knallharde dietter for å oppnå urealistiske mål. Ettersom hun selv har greid å snu tankegangen vekk fra kroppspresset, og ikke lengre lar seg påvirke av det, håper hun at hun kan være til inspirasjon for andre:

– Det finnes så mange usunne idealer og forbilder. Jeg ønsker å være et forbilde, både for lillesøsteren min og andre jenter, avslutter Rikke.