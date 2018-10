Flere reisende med hurtigbåtene mellom Bergen og Sogn og Fjordane

Nyheter

– Interessen for Norge som turistdestinasjon har økt betraktelig de siste årene, og det ser vi også igjen i våre passasjertall, sier regionsjef for hurtigbåter i Norled Bjørn Egil Søndenå i pressemeldingen.

– Samtidig er det interessant å se at den kraftigste veksten kommer fra helårsruten vår som går mellom Bergen og Nordfjord, fortsetter han.

Norled operer tre hurtigbåtruter mellom Bergen og Sogn og Fjordane. Båten som går i rute mellom Bergen og Nordfjord frakter flest passasjerer og er en helårsrute. Det er også den ruten som kan vise til kraftigst vekst så langt i år med en økning i antall passasjerer på fire prosent.

Den andre helårsruten går mellom Bergen og Sogn, men har hatt en beskjeden vekst. Turistruten som går tur-retur Bergen-Sogn-Flåm har også hatt mange passasjerer, og tilbudet vil fortsette også neste år.

– Vi er fornøyde med at flere velger å reise med våre hurtigbåter, og vi ønsker å være en attraktiv reiseform både for nordmenn og utenlandske turister som besøker Norge og Vestlandet, sier Søndenå.

Han legger til at han synes det er positivt at helårsrutene også viser en pen økning, slik at økningen ikke bare kommer fra turistsegmentet.

– Bakgrunn for veksten tror vi er en kombinasjon av generelt økt interesse for og bedre markedsføring av våre reiser. Det flotte sommerværet har antakelig også bidratt positivt, og det ser vi kanskje spesielt på september-tallene som viser en dårligere utvikling i år da september inneholdt mer regn og uvær enn det vi opplevde i september i fjor, sier han i pressemeldingen.