Har starta innsamling til ny røntgenmaskin

Nyheter

Innsamlingsaksjonen fekk ein god start med 125.000 kroner inn første dag. Det skriv avisa Møre-Nytt.

Tidlegare i haust gjekk den 20 år gamle røntgenmaskinen som måler beinttleik sund. Volda sjukehus var i mange år det einaste sjukehuset i fylket som hadde dette tilbodet, men maskina som no er øydelagt ville ikkje bli erstatta av helseføretaket. Den første røntgenmaskin kom på plass ved sjukehuset gjennom ei pengeinnsamling organisert av private. Då Synnøve Rekkedal Hill og Karen Høydal såg at maskina no er øydelagt tok dei initiativ til ein innsamlingsaksjon. Torsdag inviterte dei lag og organisasjonar, kommunar og ungdomsrepresentantar til eit oppstartsmøte ved Volda sjukehus, og målet er å få på plass ei ny maskin så snart som råd.

– Det er snart like naturleg å gjennomføre ei undersøking med ei slik maskin som det er ta blodprøve, sa Høydal.

Radiolog Thomas Kleinrath, seksjonsleiar Alice Tverberg og hjelpepleiar Torunn Sandnes Lidarende informerte dei frammøtte om tilbodet ved sjukehuset.

– Eg vil rette ein takk til Synnøve og Karen for å starte ei slik innsamling. Maskina vår gjekk kruken, og vi får ikkje nye. Helseføretaket har investert i to nye maskiner, og dei er plassert i Ålesund og Kristiansund. Dei undersøkingane som vi har gjort her har vore mest med folk frå Søre Sunnmøre, men og frå Nordfjord. Når vi mista tilbodet gjer brukarane også det. Vi er veldig glade for folk tek initiativ til ei innsamling, og det er rørande, sa Tverberg.

Det har blitt gjennomført om lag førti undersøkingar i veka med røntgenmaskina, og rundt 1.800 undersøkingar gjennom året. Då maskina braut saman var det lange ventelister.

På oppstartsmøtet kom det fram at det er to maskiner frå same leverandør som er aktuell å kjøpe. Den dyraste maskina har ein prislapp på 1.247.500 kroner inkludert moms, medan den andre maskina vil vere rundt 100.000 kroner rimelegare. Innsamlingsaksjonen fekk ein god torsdag.