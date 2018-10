Konsertverket Sildesølv kjem heim

Nyheter

Trompetist og komponist Kåre Nymark Jr. sitt verk Sildesølv fekk svært gode tilbakemeldingar då det hadde urpremiere hausten 2016. Vanylven mållag har sidan drøymt om å hente verket heim til Vanylven, og gjere konserten tilgjengeleg for folk i bygdene der tekstane og språket så tydeleg har rotfeste.

– Det er stort for oss at dette no vert ein realitet! seier leiar i Vanylven mållag, Maria Parr.

Utgangspunktet for verket er poesien til vanylvslyrikar Hilde Myklebust frå Syltedalen. Ho debuterte med diktsamlinga Berre dagar seinare i 2005 og etablerte seg for alvor med Søkk i 2008. I 2018 kom ho med samlinga Kvar ein fugl.

Kåre Nymark Jr. har gjort utvalet av lyrikk og skrive musikk til tekstane for framføring av jazzkvartett og vokalgruppe. Musikken har eit tydeleg utgangspunkt i jazztradisjonen, men er også ei open og tidlaus tilnærming til stilartar.

– Eg får frysningar på ryggen ved tanken på at folk her heime skal få oppleve denne konserten i Vanylven kyrkje, ei kyrkje med heilt fantastisk akustikk. Og mi heimkyrkje! seier ei glad Hilde Myklebust.