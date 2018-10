Nyheter

Vest politidistrikt opplyser om et trafikkuhell på fv. 622 ved Sætresanden ved Halsør i Vågsøy.

Politi og ambulanse er på stedet.

Politiet opplyser at det har vært et trafikkuhell og at en person er skadet og fraktet bort i ambulanse.

Det er svært glatt på stedet der ulykken skjedde.