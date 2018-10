Flammar observert hos Elkem

Nyheter

Politiet melder på Twitter om at det er kontroll over situasjonen, og at det vil bli oppretta sak.

– Det er ingen fare for spreiing eller for omgjevnadene. Men for å vere på sikre sida forstår vi det slik at ein i ferd med å tømme siloen og køyre vekk kolet for å kjøle det ned, seier Lars Geitle ved Operasjonssentralen i Bergen til Firdaposten.

Det skal ha vore temperaturauke i siloen og deretter ein kort periode observert flammar, ifølgje Geitle.

Det var bedrifta sjølv og brannvesen som sikra kontroll over situasjonen.