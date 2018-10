– Her er ein utruleg bra kultur for kultur

Nyheter

Namn: Øyvind Staveland

Alder: 58 år

Sivilstatus: Sambuar

Yrke: Musikar og komponist, frontfigur i Vamp

Hobby: Det går mykje i musikk også på fritida, men eg er veldig glad i turar i skogen, så det vert ein del av dei.

Aktuell med: Ny musikk, og konsert med Vamp i Operahuset Nordfjord komande torsdag.

– Kva ser de mest fram til med å spele i Operahuset Nordfjord?

– Vi har vore på Nordfjordeid og spelt to-tre gongar før, og veit at vi kan forvente oss veldig god stemning. Og ikkje minst eit forventningsfullt publikum som er opptekne av musikk og kultur. Det i seg sjølv gjer jo at ein gler seg til å halde konsert, men det å spele i eit operahus er sjølvsagt også veldig spesielt og fint.

– Kva kan publikum forvente å få med seg på konserten?

– Vi lovar å spele dei songane som publikum alltid forventar at vi spelar, som Månemannen, Tir n’a noir og Liten fuggel, men så vert det også ein del nytt. Vi ønsker at publikum skal kjenne igjen Vamp, men så må vi tvinge på dei litt nye tonar også. Eg trur vi klarar å balansere bra, og eg vil beskrive konserten som varm og flott. Eg vil anbefale å ta turen sjølv om ein kanskje har sett oss spele før, for ingen konsertar og ingen turnear er like for Vamp.

– Kan du fortelje litt meir om den nye musikken du nemner?

– Vi har for første gong gitt ut ein EP, og det skal vi gjere kvart år i tre år framover. Prosjektet vert kalla Brev fordi tekstane kom til meg som brev, og så lagde vi musikk til dei i etterkant. Vi gler oss veldig til å spele desse songane, og håpar dei fell i smak hos publikum. Eg kan nemne at tre av dei nye tekstane er skrive av Kolbein Falkeid (85), som blant anna har skrive Tir n’a noir. Vi er veldig glade for å ha eit samarbeid med han igjen, for han har vore ein stor del av det som tidlegare har gjort at Vamp er Vamp.

– Har du kontroll på billettsalet så langt?

– Det har gått kjempebra, vi har selt mykje billettar allereie. Det er ein stor sal, men vi håpar og reknar med at det vert heilt fullt. Det er det som er så spesielt med vesle Nordfjordeid. Her kan dei fylle operasalen nesten kvar dag som helst utan store problem. Lokalbefolkninga støttar opp. Her er rett og slett ein utruleg bra kultur for kultur. Vi gler oss veldig til konsert her.