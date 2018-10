– Det viktigste er egentlig vegen fram til konserten og konkurransen

Nyheter

Musikklaget fra Kjølsdalen kom på førsteplass i 2. divisjon brass, i tillegg til at de fikk priser for beste slagverksgruppe og beste fremføring av norsk musikkstykke.

Men det som likevel henger høyest for korpset, er samholdet.

Tre lokale korps spelte seg til topps Dei tre lokale korpsa som i helga deltok i Nordvestivalen i Samfunnshallen i Måløy gjorde det veldig sterkt.

– Det viktigste er egentlig vegen fram til konsert og konkurranser. Læringen vi gjør i lag og det at vi blir samstemte, er det som er det kjekkeste. Men så er det jo hyggelig at det ble full klaff under konkurransen også, sier leder i Kjølsdalen musikklag Anne-Britt Nor.

Ny dirigent

– Vi øver sammen en gang i uken, men utenom det er det mye hjemmeøving som ligger bak, forteller lederen, som trekker fram den nye dirigenten Arvid Anthun som en medvirkende årsak til suksessen i helga.

– Vi har hatt ham med på noen prosjekter tidligere, men nå er vi så heldige å få ha ham med fast denne sesongen. Det fører til bedre kontinuitet når vi får ha den samme dirigenten hele tiden, og jeg tenker nok at det var det vi så resultatet av i helga, forteller Anne-Britt Nor.

Skryt til arrangøren

Teknisk arrangør under Nordvestivalen var Torskangerpoll Musikklag. Og de fikk mye ros for et godt gjennomført arrangement.

– De har gjort en fantastisk jobb. Arrangementet har gått prikkfritt hele dagen under det som har vært en festdag for korpsene, forteller Jørgen Brecke – musikkonsulent i NMF Nordvest.

Det var første gang siden 2011 at konkurransen ble lagt til Måløy, noe Brecke var glad for.

– Det var innmari flott at de søkte, for vi vet at de er dyktige til å arrangere her, og at det alltid er vellykket når de går i bresjen, sier han.

Med på festen var også Sjøforsvarets Musikkorps og president i NMF Rita Hirsum Lystad, noe som ga arrangementet en ekstra høytidelig ramme.

Flere lokale korps gjorde også en fin figur under korpskonkurransen.

I tillegg til Kjølsdalen Musikklag sine tre priser, mottok Måløy Musikklag prisen for beste janitsjar i 3. divisjon foran Førde Musikklag, mens arrangør Torskangerpoll musikklag fikk prisen for beste brass i 3. divisjon foran Bygstad Brass.