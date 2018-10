Køyrde i påverka tilstand – mistar førarretten for alltid

Nyheter

Det var hausten 2017 at mannen vart stoppa av politiet. Etter jobb sette han seg i bilen for å køyre heim, men etter å ha rygga om lag sju meter vart han stoppa av politiet.

Ei utandingsprøve viste ei promille på 0,74. Ei blodprøve tatt seinare same kveld viste ei promille på 0,62.

Den domfelte har erkjent at han hadde drukke alkohol før han sette seg bak rattet, men i retten hevda mannen at årsaka til at han var påverka då han vart stoppa, var at han har lenger forbrenningstid av alkohol enn andre menneske.

Nordfjordingen er i Gulating lagmannsrett tidlegare domfelt for promillekøyring. Retten har ikkje funne formildande forhold i denne saka.

I tillegg til tap av førarretten er mannen også dømt til fengsel i 18 dagar, samt at han må betale ei bot på 46.000 kroner.