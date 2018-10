Nytt prosjekt skal gjere klosteret til ein unik attraksjon

Nyheter

– Selje kloster er ein attraksjon av internasjonalt format, som vi ikkje har makta å legge til rette slik at staden får dei besøkande som dette kulturminnet fortener. Det er gjort mykje for å setje ruinane i stand siste åra. Vi vonar at vi no kan koordinere alle gode krefter for å få Selje kloster fram til folk, slik at dei kan oppleve denne juvelen, seier fylkesdirektør for næring og kultur, Jan Heggheim, i ei pressemelding.

Selje kloster har i dag om lag 3.000 besøkande kvart år. Det nye prosjektet skal bidra til å utvikle klosteret som reisemål og gjere det til ein leiande, berekraftig attraksjon med fleire besøkande og auka lønsemd.

Målet er ifølgje pressemeldinga at Selje kloster skal posisjonerast som ein spennande og unik attraksjon for kulturbasert turisme der historie, kultur, arkitektur og design skal forsterke naturelementa.

Fylkeskommunen lyste ut eit prosjekt i to delar, eitt for- og eit hovudprosjekt.

– Vi fekk inn seks tilbod og etter nøye vurdering har PricewaterhouseCoopers AS (PwC) fått ansvaret som prosjektleiar for forprosjektet, som skal vere ferdig våren 2019. Forprosjektet skal kartlegge rammene for å lukkast med å utvikle Selje kloster som ein leiande attraksjon i Nordfjord, heiter det i meldinga.

I tillegg til fylkeskommunen, som eig og finansierer prosjektet, har styringsgruppa representantar frå Selje kommune, Eid kommune, Innovasjon Norge, Riksantikvaren og lokale næringsaktørar i Selje.