Etablerer ny servicebase

Nyheter

– Vi utfører arbeid både over og under vann, og i samarbeid med andre entreprenørselskaper løser vi de fleste oppgaver. Fra før har vi base blant annet i Måløy, men vi ser at etterspørselen etter våre tjenester er stor også i Ålesundsregionen, forteller daglig leder i Frøy Vest, Joar Gjerde i en pressemelding.

Frøy Vest er et godt etablert selskap med lang og allsidig erfaring fra maritim-, bygg- og anleggsbransjen, og et solid fotfeste i havbruksnæringen.

Frøys nye base er i Weiberg Gulliksens gamle lokaler på Sørneset i Ålesund. Her vil dykker- og ROV-fartøyet Brutalix, med skipper Helge Dammerud og to anleggsdykkere ha base. Her vil de også ha kaianlegg for større servicefartøy. Brutalix er liten, sprek og velutstyrt, med egen ROV, heter det i pressemeldingen.

– Når verft, oppdrettsanlegg eller annen sjørelatert næring trenger bistand, kan vi nå rykke ut på kort varsel. Vi vil i tillegg også ha mulighet til å støtte ulike redningsetater ved behov med denne dykker- og ROV-kapasiteten, forklarer Gjerde.

Virkeområdet vil være fra Stad til Hustadvika.

De mest spennende oppdragene Frøy har lang erfaring med å utføre inspeksjoner og andre oppdrag ved oppdrettsanlegg. Ellers er reparasjoner av kaier og havner jobber de tar på seg. Med utstyret og kompetansen de har, kan de også utføre inspeksjoner av skip og dokk.

– Hver dag er like spennende. Jeg har et fantastisk mannskap, og oppgavene er varierte og utfordrende hver eneste dag. Vi trives godt med arbeidet og det å yte god service til kundene, forteller skipper Helge Dammerud.