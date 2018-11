Får etterlengta besøk på Malakoff-scena

Nyheter

Det melder Malakoff i ein pressemelding. Det er første gong sidan 2001 at det amerikanske bandet speler i Norge, og er éin av kun to konsertar her i landet til neste år.

Weezer vart stifta i Los Angeles, California og debuterte i 1994. Sidan den gongen har dei vore eitt av dei mest innverknadsrike rockebanda i verda. Blandt dei mest kjende hitsa deira er Buddy Holly, Say It Ain’t So, Hash Pipe og Island In The Sun.

Frå før er Madrugada og Sigrid bekrefta til Malakoff 2019.

Popkomet klar for Malakoff-scena Skamlaust rå, uanstrengt og makelaus - ein popkomet av verdsklasse.