Lokale lag stiller med store tropper på KM i turn

Nyheter

– Vi deltar med mange turnere denne gangen. Vi har med fem tropper på rekrutt og stiller også med junior- og seniorturnere, sier Kenneth Silden i Skavøypoll sin turngruppe.

SIL Turn har mange turnere å ta av for tiden. Turngruppa i Skavøypoll teller 130 aktive turnere, samtidig som de har 85 på venteliste for å komme inn.

Eid IL Turngruppa, som er arrangør, forteller at kretsmesterskapet blir i den nye hallen på Eid, Eidahallen.

Kretsmesterskapet starter lørdag med trening for rekrutter og lagledermøte, før det er tid for defilering og konkurransestart for rekruttene.

Premieutdeling skjer så snart konkurransen er over. Lørdag ettermiddag skal juniorer og seniorer trene før de skal i ilden søndag.

Også søndag er det premieutdeling straks konkurransen er avsluttet.