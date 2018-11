Lovar god stemning og mykje liv

Nyheter

– Lokalet er bra og publikum er akkurat sånn som vi likar – allsong og god stemning. Vi har fått god kontakt med folket og plassen. Det er som å kome heim, å kome til Stadlandet, smiler Rune Brautaset, gitarist i Vassendgutane.

Laurdag 3. november speler dei på Stadlandet grendehus. Om konserten Helane i taket seier Brautaset:

– Det er eit gamalt uttrykk frå Teddy Nelson, ei av våre største inspirasjonskjelder. Så rundt 20-årsjubileet vårt for nokre år sidan, tenkte vi at vi måtte kome oss litt tilbake til røtene. Så hælane i taket og tenna i veggen er passande uttrykk for oss. Vi likar litt liv og røre.

På konserten speler dei ein god blanding av nytt og gamalt.

– Er det nokre nummer publikum ber om å få høyre?

– Ja, der er nokre vi alltid må spele. I alle fall Granada og Ungkar med dobbeltseng.

Vassendgutane er på vegen 180–190 døgn i året, og nokre plassar festar seg. Stadlandet er ein av dei.

– Vi vil berre helse til Stadlandet, og seie at vi satsar på å lage ein skikkeleg Vassend-kveld. Eg vil berre oppmode folk om å møte opp, synge med og ha det triveleg!