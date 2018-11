Slik skal ordførarane få ungdomen heim

Nyheter

Fjordenes Tidende har stilt følgande spørsmål om heimflytting til ordførarane Kristin Maurstad i Vågsøy, Stein Robert Osdal i Selje, Audun Åge Røys i Bremanger og Alfred Bjørlo i Eid:

1. Kva trur de er årsakene til at 38 prosent seier dei ikkje vil flytte heim?

2. Kva gjer din kommune for å få utflytta ungdomar heim?

Kristin Maurstad

1. Eg trur årsakene til manglande ønske om å flytte heim er samansette. Eg meiner at arbeid og bustad er ein viktig faktor. Så å få fram moglegheitene om yrkesval og jobbmoglegheiter vil vere viktig. Og å legge til rette for bustader av ulike typar, både leilegheiter og tomter. Bylivet fristar nok mange. Tilgang til kulturtilbod, korte avstandar, studietilbod, brei arbeidsmarknad. Eg har stor forståing for at ein del ungdom ønskjer å flytte ut for ein periode. Samtidig må vi vere flinke til å synleggjere dei positive sidene ved å bu i S & F. Og gjere dette utan å framstå som «desperate» eller «trygle folk om å flytte heim for å redde oss». Kommunikasjonane i vår region blir nok sett på som tungvinte. Vi har ikkje eit stort nok bu- og arbeidsområde som gir valmoglegheiter når det kjem til arbeid og pendling.

2. Vågsøy kommune har hatt meir fokus på å vere ein attraktiv kommune i det siste. Realiseringa av byggefeltet Amondamarka viser at det var eit stort behov for tomter. Her må vi legge til rette for endå fleire, anten i kommunal eller privat regi. Vi må legge til rette for ein brei arbeidsmarknad, i samarbeid med næringslivet.

Informasjon om yrkesval og jobbmoglegheiter er viktig, til dømes arrangement for ungdom som Heim i haust og Framflyt. Rådgjeving i skulen må ha høg kvalitet og vere oppdatert. Vi må ha tett samarbeid med vidaregåande skule for å arbeide for eit utdanningstilbod som er tilpassa lokalt arbeidsliv. Vi må jobbe for betre kommunikasjonar, både på veg, til sjøs, kollektivt og digitalt. Prosjekt som Måløy Vekst sitt reiseliv/omdømmeprosjekt vil vere positive bidrag. I Kinn-prosjektet har vi eit eige «Ung i Kinn»-prosjekt der ungdomen sjølve er aktive. Målet er å legge til rette for entreprenørskap og gje informasjon om jobbmoglegheiter i Kinn. Det er svært viktig å ha god dialog med ungdom, som jo er dei som veit kvar skoen trykker. Eg opplever ungdomsrådet i Vågsøy som svært aktivt for tida, og vil ta ein diskusjon om dette med dei.

Stein Robert Osdal

1. Det handlar mykje om jobb og fritid. Det er ei oppfatning av at ein må ut til større byar for å få relevante jobbar. Det stemmer berre delvis. Vi har i vår region fantastiske moglegheiter for å jobbe med relevante oppgåver i eit nasjonalt og internasjonalt miljø. Dette må vi framsnakke enda sterkare. Der det handlar om større fagmiljø kan vi av og til kome til kort overfor miljøa i byane. Derfor må vi kjempe for å behalde fagmiljøa vi har, samt kjempe mot sentraliseringa som skjer i storsamfunnet. Vi sjå fordelane med digitalisering i arbeidslivet. Her kan ein jobbe i Oslo frå Selje. Det er det fleire i Selje som gjer og moglegheitene er mange. Framsnakking av fordelane vert meir og meir viktig. Fleire må sjå at det går an. Vi ser at fleire og fleire ser verdien av å flytte til distrikta. Mange flyttar til Selje frå andre plassar i landet. Kvifor? Dei ser verdien av det dei ikkje har hatt der dei budde. Det same er det litt med vår ungdom. Andre kvalitetar enn det vi kan tilby tiltrekker. Så trur eg at haldninga til å flytte heim endrar seg når folk vert eldre og stiftar familie. Så ut ifrå statistikken har vi stort potensial for å få unge til å flytte heim.

2. Styrke dei kommunale tenestene i Selje til dømes med styrking av barnehagane, rehabilitering av basseng som Fjordenes Tidende hadde artiklar om tidlegare. Styrke kvalitetane i bygdene og fritida gjennom eit aktivt samarbeid med lokale lag og organisasjonar. Selje kommune jobbar med ein rekrutterings- og kompetanseplan for kommunen som vil definere og prioritere ulike nødvendige tiltak for å gjere det meir attraktivt å søkje jobb i Selje. Legge til rette gjennom arealplan og andre kommunale planar, og gi ekspansjonsmoglegheiter for næringslivet.

Audun Åge Røys

1. Vi har ikkje stor nok variasjon korkje i utdannings- eller jobbtilboda samanlikna med meir sentrale strøk. Når ein vel å reise bort for å ta utdanning så er det lett å gro fast i det nye miljøet.

2. Vi snakkar fram verdiane som gjer det attraktivt å bu på bygda. Frisk luft, natur, ingen køar, god plass til å bu, kort veg til skule og barnehage. Det finst faktisk mange gode jobbar her i distriktet, både private og kommunale. Vi må dessutan bli flinkare til å legge til rette for bustadbygging i nærleiken av tettstadane. Utkantkommunane må også våge å tenkje litt lokal urbanisering.

Alfred Bjørlo

1. Dette er ikkje så unaturleg når ein spør dei mellom 18 og 25 år. Det er naturleg at mange vil ut og oppleve verda, og ikkje tenker så mykje på kva dei ønskjer å gjere om 15–20 år. Eg tenkte nok på same måte sjølv då eg var i den alderen.

2. Det mest konkrete vi gjer er å arrangere det årlege påsketreffet. Det er utflytta ungdomar målgruppa. Her synleggjer vi kva som skjer i Nordfjord med tanke på næringsliv og samfunnsutvikling. I tillegg jobbar vi mykje med modernisering av samfunnet. Dei som har budd i storbyar er vande med offentlege tenester som er moderne og fungerer. Her må vi strekke oss. Vidare forsøker vi i Eid å snakke om Nordfjord som bu- og arbeidsmarknad. Kvar enkelt kommune er for liten til å vere attraktiv i seg sjølv. Ungdomane må få auga opp for at dei flyttar heim til ein større region.