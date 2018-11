Nyheter

Det var torsdag i 14.30-tida at Fjordenes Tidende mottok tips om at nokon kasta stein fra Gottebergshammeren i Vågsøy og ned mot bilvegen Politiet ser alvorlig på hendinga. Du kan lese heile saka her.

Mange ville også lese om at seks personar vil bli fyrvaktar ved Kråkenes fyr.

Desse sakene blei også godt lest i veka som gjekk: