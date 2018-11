Investerer 12 millionar i servicehall med verkstad og drivstoff

Nyheter

– Anlegget vi har no er midlertidig mens ei større tomt i næringsparken blir omregulert. Vi venter berre på klarsignal frå kommunen, så vil vi setje i gang med bygging, fortel Tone Beate Hoddevik Drage til Fjordenes Tidende.

Planen er å bygge ein større servicehall, med verkstad der ein mellom anna kan få EU-godkjenning av bilen sin. Dei vil òg ha på plass delelager, dekkhotell og rekvisitautsal. Verkstaden vil òg ha ein kontordel, der Stad Drivstoff, Stadt Maskin og Drage Transport vil ha kontora sine.

– Vi treng ein plass å drive verksemda vår frå, seier Drage.

I dag driv dei mellom anna med utleige av større og mindre køyretøy, alt frå personbilar til varebilar, bussar og gravemaskinar, i tillegg til at dei òg køyrer faste ruter for Transferd.

Alt i alt vil dei investere rundt 12 millionar kroner i prosjektet. Området blir mest sannsynleg klargjort til våren eller sommaren 2019.

Kan fylle tanken på Stadlandet igjen

I september måtte Stadt Servicesenter stenge dørene. I to månader har derfor folket på Stadlandet måtta dra enten dra til Joker på ytre, over fylkesgrensa til Åheim, eller til Selje for å få fylt tanken. Med det nye drivstoffanlegget kan folk endeleg fylle tanken lokalt igjen.

– Anlegget er oppe og går, så no kan folk fylle tanken 24 timar i døgnet, seier Drage, og legg til at dei tilbyr eige kundekort for bedrifter og folk som vil ha alle utgiftene samla i ein månadsbetaling.

Dei har òg alt av drivstoff tilgjengeleg.

– Vi har mellom anna AdBlue, noko eg trur ein må heilt til Bryggja for å få tak i elles, seier ho.

AdBlue er ei væske som er i ein egen behaldar, litt som spylarvæske, som reinsar dieseleksos og gjer den meir miljøvenleg. Dei fleste bilprodusentar med dieselmodellar har dette inkludert i bilane sine for å møte utsleppskrava frå EU. Norske Yara er verdas største produsent av AdBlue.

Sjølve tankanlegget har Drage fått frå Bunker Oil. Sunnmørsfirmaet er dei som leverte den første sendinga med drivstoff til anlegget.

Drage fortel at dei har fått gode tilbakemeldingar frå folket på Stad.

– Eige drivstoffutsal er noko bygda treng, og så har folk kommentert at det er eit fint bygg. Meir enn berre ein tank, seier ho.