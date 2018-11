Nye medlemmer i fellesnemda for Kinn

Nyheter

Kommunestyret i Vågsøy valgte Berg til vervet i kommunestyremøtet torsdag.

Rolf Domstein ledet også den politiske arbeidsgruppa for politisk organisering og valg 2019, men Berg så ikke at hun hadde kapasitet til ta på seg denne lederrollen.

I stedet bestemte fellesnemda at Jan Henrik Nygård (Flora Venstre) overtar lederskapet for denne gruppa. Morten Hagen (Vågsøy Høyre) ble valgt som medlem i gruppa.

Siden Flora-politiker Bente Frøyen Steindal også må trekke seg fra fellesnemnda, er det også behov for ny leder av den politiske arbeidsgruppa for interkommunale samarbeid. Her ble Ola Teigen forslått og valgt av fellesnemnda.