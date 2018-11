Denne veien får ny asfalt neste år

Nyheter

Det ble rask avklaring på Rødt sitt krav om ny asfalt på fv. 617 mellom Måløy og Raudeberg i kommunestyret sist uke.

– Jeg har snakket med vegseksjonen i Statens vegvesen og de forteller at vegstrekningen ligger inne i dekkeplanen for 2019. De vet ikke hvor mye midler de får ennå, men de kunne si at det er helt sikkert at det vil bli asfaltert i 2019, fortalte ordfører Kristin Maurstad (Ap) til kommunestyret.

Kommunestyrepolitikerne ble likevel enige om å følge initiativet i Rødt sin interpellasjon, og sendte en felles og enstemmig vedtatt uttale til vegvesenet der de beskriver det dårlige dekket og trafikkfaren den sporete veibanen medfører.