Positive til å jobbe for ei allmennsoge for kommunen

Nyheter

Kommunestyret i Vågsøy vedtok på sist møte å gå vidare med å realisere ei allmennsoge for Vågsøy.

Kostnaden med forprosjektet, 75.000 kroner, og ei eventuell startløyving på 400.000 kroner blir å vurdere i budsjettet for 2019. Vågsøy historielag kontakta kommunen med ønske om at kommunen skulle sjå nærare på moglegheita for ei allmennsoge. Slike soger kan ta år å lage, og tal som kommunen har henta inn viser at liknande prosjekt har kosta opp mot 5 millionar. Kommunen ser derfor historielaget sitt anslag på 1,5 millionar som noko lågt, og meiner 2,4 millionar er meir realistisk.

Fire stemte mot forslaget, deriblant Geir Oldeide (R).

– Eg er einig i at det er positivt prosjekt, men vi kan ikkje bruke millionar på dette.