Dette lesarinnlegget er skriven av Vidar Grønnevik, leiar Sogn og Fjordane Høgre og 2. kandidat Kinn Høgre

«Strandsona»

For folket på kysten er strandsona av svært stor betydning når det gjeld etablering av næring, bustader og fritidsbustader. Tilsvarande er den blant dei viktigaste faktorane i forhold til å gjere kysten attraktiv for dei som vurderer å flytte til ein kystkommune.

Norge har vel 100.000 kilometer strandsone og vårt fylke har vel 6.000 km strandsone. Det meste av desse kilometerane består av urørt natur.

I vårt område har vi lokalsamfunn som Stavang, Svanøya, Askrova, Rognaldsvåg, Batalden, Barekstad, Kalvåg og mange, mange fleire der det har vore busetnad i generasjonar.

Lovgivinga knytt til strandsona er forma ut slik at det kan praktiserast ein fullstendig uakseptabel og lite nyansert forvaltning, der Fylkesmannen i mange saker er eksponent for det eg vil kalle for ein kontraproduktiv lovbruk.

Kysten har bruk for ein forvaltningspraksis som fungerer slik at det i alle desse lokalsamfunna som har vore busett i lang tid kan vidareutvikle seg ved at det også er lov å bygge naust (med og utan hybel), sjøbuer, hytter, bustader og næringsbygg ned i fjæresteinane.

Ein praksis som er så restriktiv som dagens, kan då nyttast på dei mange tusen kilometer med strandlinje som består av urørt natur som ein ynskjer å behalde urørt.

I sentrumsplanen for Florø er det gitt høve til å bygge ut til 0 meter frå sjøen, slik det bør vere for nemnde lokalsamfunn slik at dei kan bli langt meir attraktive for bygging av bustadar og fritidsbustadar. I tillegg vil næringar som reiseliv og marin/maritim verdiskaping ha betre føresetnader for å utvikle konkurransedyktig næring.

Flora og etter kvart Kinn treng alt av vekstfremmande tiltak som det er mogleg å gjennomføre, då både kommuneøkonomi og utvikling av lokalsamfunn er avhengig av auke i folketalet. Det same gjeld for mange av kommunane langs kysten.

Det politiske arbeidet med å påverke ytterlegare forenkling og tilpassing av Plan- og bygningslova vil fortsette både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå i vårt parti, i tillegg til den påverknad som vert gjort i sentralstyret og spesielt av distriktsrepresentantar i partiet sitt årlege landsmøte.