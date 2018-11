To bilar har kollidert

Nyheter

– Det er to bilar som har kollidert. Det skal ha vore låg fart då kollisjonen skjedde, opplyser Morten Rebnord ved opersasjonssentralen i Vest politidistrikt.

Opersasjonssentralen har enno ikkje oversikt over kor mange personar som har vore involvert i uhellet, men seier det var barn i den eine bilen.

– Det skal ikkje vere snakk om personskade, legg Rebnord til Fjordenes Tidende.

Dei involvert blir frakta til legevakt for sjekk.

Politiet på staden opplyser til Fjordenes Tidende sin journalist at kollisjonen skjedde under innkøyring til Måløy vidaregåande då den eine bilen måtte bråstoppe for personar utan refleks.

Han fekk så den andre involverte bilen inn i sida.

Uhellet skal ha skjedd litt over klokka 8 onsdag morgon.