Ungdomsrådet ber om at skulane blir freda i 2019

Dette er nokre av innspela som ungdomsrådet i Selje har kome med til budsjettet for 2019, som politikarane no jobbar for å få i mål. Dei peikar på at helsesøster burde vere med til stades på skulen, og at tilbodet må gjerast meir kjent.

Dei peikar vidare på viktigheita av gode uteområde ved skulane, og at det burde vere fleire møteplassar for ungdom, til dømes ein ungdomsklubb i Selje. På Stadlandet har dei to ungdomsklubbar. Dei ønsker seg også betre skyss mellom Stadlandet og Selje, slik at ein lettare kan delta på fleire aktivitetar.

Dei ønsker fleirbrukshall som ein møteplass, ettersom gymsalane er for små. Med hall meiner dei at ein lettare kunne drive med fleire typar idrett og aktivitetar som til dømes klatring. Ungdomsrådet peikar også på at basseng og symjeopplæring er viktig, og at dei håpar å kunne fortsetje med surfing og kystopplæring også når det kjem vatn i bassenget ved Selje skule.