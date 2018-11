Vil ikkje ha gratis kai i naturperle

Nyheter

Kaia i naturperla Vetvika har ein takst på null kroner, ifølgje NRK Sogn og Fjordane.

Statlege etatar har førsterett til å ta over dei 71 kaiene som Kystverket no skal avhende, deretter kommunar og fylkeskommunar. Organisasjonar har tredjeprioritet. I Bremanger er det ikkje interesse for å få kaia inn i kommunal eige.

– Vi er opptekne av å få aktivitet på kaiene vi allereie eig, seier rådmann Tom Joensen til NRK.

– Det er eit røvarkjøp for dei som vil nyte kritkvit sand, så vi håpar lokalsamfunn melder si interesse, seier Vigdis Bye i Kystverket til NRK.