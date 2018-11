Kryssa kloden for å kjøpe båt i Måløy

Nyheter

MÅLØY: Australsk reiarlag valde Måløy-bedrifter til å teikne og bygge selskapet sitt nye flaggskip.

– For oss var valet enkelt. (...) Deira erfaring gir oss tillit til at vi vil få eit fantastisk nytt fartøy som vert levert til rett tid og etter budsjett.

Orda kjem frå David Carter i reiarlaget Austral Fisheries. I Vågsøy, 10.000 kilometer unna basen på Mauritius i Det indiske hav fant Carter kompetansen han ønskte til å bygge reiarlaget sitt nye flaggskip, Cape Arkona – eit 67 meter langt fiskefartøy.

– Dette er eit resultat av at våre tilsette har gjort ein fantastisk jobb tidlegare, seier Båtbygg-direktør Kjell Inge Sjåstad, som viser til at verftet bygde om eit fartøy for reiaren i 2015.

Offshore-nedturen

Raudeberg-verftet driv normalt med reparasjon, vedlikehald og ombyggingar. No skal dei levere sitt første nybygg sidan offshorefartøyet GSP Prince vart levert i 2009.

– Vi har jobba litt med nybyggingsprosjekt i det siste fordi det har gått lengre tid mellom ombyggingsprosjekta etter offshore-nedturen, forklarer direktør Kjell-Inge Sjåstad.

Sals- og prosjektleiar Kenneth Sekkingstad forklarer at Cape Arkona-prosjektet òg vil utvikle kompetansen ved det 75 år gamle verftet:

– Vi har mange ombyggingsprosjekt som grip inn i ny teknologi, men ein ny båt er ein ny båt på same måte som eit nytt hus er eit nytt hus. (...) Det er greitt for oss å kunne halde ved like kompetansen på å ta ut skrog og følge opp teikningsleveransar.

Fartøyet vert rigga for fiske med autoline, teiner og trål, og vil ha kapasitet til å ha med seg alt utstyret på ein tur til havområda i Antarktis.

– Austral er veldig avhengige av at produkta dei får verkar, for det er store avstandar i områda dei opererer. Det tar åtte-ti dagar å gå frå Mauritius til fiskefelta, forklarer Sjåstad.

Design og bygging

I tillegg til å vere eit døme på at den marine kompetansen i Måløy-regionen tiltrekker seg internasjonal merksemd, så er Cape Arkona òg nok eit eksempel på eit fartøy som først ser dagens lys på eit teiknebrett i Vågsøy før det vert bygd i den same verftskommunen.

Dei lokale skipsdesignerane Seacon, Naval Consult og Skipskompetanse har alle hatt nybyggprosjekt ved eit eller fleire av dei fem verfta i kommunen dei siste åra. Skipskompetanse har to 40 meter lange fiskefartøy under bygging ved Stadyard på Raudeberg, og det er òg dei som har utvikla Cape Arkona, som skal byggast på Båtbygg to kilometer unna.

– Reiarlaget trekker hit etter at lokale aktørar har gjort ein kjempejobb tidlegare. Så vi set stor pris på at vi får den moglegheita. Samtidig har vi hatt fleire internasjonale kundar allereie, og det er sjølvsagt ikkje negativt når vi skal levere eit fartøy til andre sida av jorda, seier Per Jørgen Silden i Skipskompetanse.

Han er dagleg leiar for eit selskap som i fjor noterte seg for både omsetnads- og resultatrekord. Rekordane på høvesvis 25 og 6 millionar kroner kom i ein periode der Skipskompetanse har blitt langt fleire ved kontoret i Måløy. Svenn Sørstrand (31) er blant dei som har flytta heim til Måløy for å jobbe for selskapet som no har nærmare 20 tilsette.

130-180 i arbeid

– Ein får sjå at det ein lager på teiknearket vert bygd i verkelegheita, så det er spennande og gir nok av utfordringar som skal løysast, seier Sørstrand.

Cape Arkona-skroget skal byggast i Polen og skrogkuttinga starta i haust.

– Skroget blir levert til oss i august-september neste år, og så blir det ei utrustningstid på seks månader, seier Kenneth Sekkingstad om nybygget som skal leverast innan april 2020.

Mens det jobbar rundt 90 personar på Båtbygg på ein vanleg arbeidsdag, så forventar Sekkingstad at det vil jobbe 130–180 personar ved verftet i perioden når Cape Arkona skal byggast. Det inkluderer fleire av Båtbygg sine faste lokale underleverandørar.

Så når eit reiarlag i Det indiske hav vel å bygge sitt nye flaggskip på kysten av Sogn og Fjordane, gir det ringverknader langt ut over kontora til Båtbygg og Skipskompetanse.

