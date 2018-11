Slik kan det bli sjåande ut

Nyheter

Planen legg til rette for ei utviding av kjøpesenteret Måløy Stormarked på Myrane Næringsområde i Deknepollen. Utvidinga er inntil 10.000 m² og 1.500 m² lager, og skal ligge i tilknyting til eksisterande kjøpesenter, fordelt på to etasjar og utviding av eksisterande lagerbygg. Planen legg også til rette for utviding av parkeringsarealet på framsida av kjøpesenteret, i eit område som i dag er regulert til friområde. Planforslaget opnar for 100-120 nye parkeringsplassar, som skal dekke både dagens parkeringsbehov og behovet etter framtidig utviding av kjøpesenteret.

Utvidar etter gode år på stormarkedet Etter ti år som del av Måløy Stormarked aukar framleis omsetninga i senterbutikkane, ifølgje eigar Per Gunnar Frantzen. Og nokre butikkar går så godt at dei no utvidar.

Krysset frå rv.15 og inn til Måløy Stormarked skal utbetrast slik at det tilfredsstiller geometrikrav. I samband med dette skal tilkomstvegane inn til eksisterande bustader frå krysset leggast om eller utbetrast. Planen regulerer også inn fortau langs den kommunale vegen mellom rv.15 og Måløy Stormarked.

Langs Deknepollvatnet skal det etablerast turvegar, som går nordover til nærliggande forretningsområde, og austover til neset nord for kjøpesenteret. Dette skal gjere området meir attraktivt for bruk til leik og friluftsliv.