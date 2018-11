Osdal vald inn i toppen for fylkespartiet

Nyheter

Vallista for Vestland KrF blei vedteken på partiet sitt nominasjonsmøte laurdag.

Ordførar i Selje, Stein Robert Osdal, er femtekandidat på vallista til fylkespartiet. På topp står Trude Brosvik frå Gulen.

Trude Brosvik, Gulen

Tor André Ljosland, Bergen

Kristina Vaktskjold Hamre, Alver

Jon Olav Økland, Ungdomskandidat

Stein Robert Osdal, Stad

- Eg er veldig takknemleg for tilliten som KrF viser meg, med å gje meg førsteplassen på Vestland fylke si valliste. Målet mitt er å vere ein samlande og inkluderande gruppeleiar, der fylkes-og kommunepolitikarar spelar kvarandre gode. Og KrF-lista har ein fantastisk gjeng på toppen, så her skal det jobbast for å nå målet; Vestland skal bli det beste fylket i landet! seier Trude Brosvik.