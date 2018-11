Pent vær framover, men kjølig

Nyheter

En titt på langtidsvarselet fra Meteorologisk institutt viser at regnet ikke vil falle over vårt område så langt varselet gjelder, altså onsdag neste uke. Det vil heller ikke blåse noe særlig, men det blir utrygt for lokal tåke eller lave tåkeskyer, spesielt i ytre strøk.

Her er meteorologens tekstvarsel frem til onsdag:

MANDAG

Vestlandet sør for Stad Skiftende bris, østlig opp i frisk bris i utsatte fjordstrøk sør for Sogn. Lokal tåke eller lave tåkeskyer, særlig i ytre strøk fra Stavanger og nordover. Ellers stort sett pent vær.

TIRSDAG

Sogn og Fjordane Skiftende bris, fram til tirsdag kveld nordaust liten kuling ved Stad. Lokal tåke eller lave tåkeskyer, vesentlig i ytre strøk, ellers pent vær.

ONSDAG

Hordaland og Sogn og Fjordane Søraust bris. Kan hende lokal tåke, elles pent ver.

