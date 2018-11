Rolig helg for politiet

Nyheter

– Det var to biler som kom litt for nær hverandre. Den ene kom over i motsatt kjøreretning, og skrapet opp begge bilene. Det var ingen personskader og mindre materielle skader. De involverte gjorde opp seg i mellom med skademelding, forteller tjenestestedsleder ved Vågsøy lensmannskontor, Nils Bakke, til Fjordenes Tidende.

Fjordenes Tidende meldte fredag ettermiddag at der var en fartskontroll på riksveg 15 i 60-sona på Tennebø i Vågsøy, der tre førere fikk forenklet forelegg for høg fart.

Bakke forteller at føreren med den høgeste farta, 77 km/t, var en ung sjåfør på prøvetid.

– Føreren fikk derfor seks prikker på førerkortet i stedet for tre som er normalt, forteller tjenestestedslederen.