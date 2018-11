Skipstunnelen kan redusere utslepp med 60 prosent

Nyheter

Det melder NRK. Rapporten, som er utarbeida for Havila Kystruten AS og Vanylven Utvikling AS, samanliknar tidsbruk, drivstofforbruk og CO₂-utslepp på ei reise frå Raudeberg sør for Stad til Åramsundet nord for Stad. Ruta vart samanlikna med ei simulert segling gjennom skipstunnelen.

Rolls-Royce samanlikna resultata for ein tauebåt og ein kjemikalietankar i typisk haustvêr. Det dei kom fram til, var at taubåten sparer 50 minutt reisetid og kring 60 prosent drivstoff og CO₂-utslepp, mens kjemikalietankaren brukar same tid, men reduserer utsleppa med 30 prosent.

Totalt meiner Rolls-Royce at berre desse to båtane vil spare totalt 1,75 tonn i CO₂-utslepp på berre ei passering gjennom tunnelen, noko som vil tilseie forbruket til ein personbil som har køyrd 25.000 kilometer.