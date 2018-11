I front med å gje dei unge ein sjanse

Nyheter

STADLANDET: I forsøket på å forsterke posisjonen som eit av verdas største linebåtreiarlag valde Ervik Havfiske like godt å gi lærlingplassar til ei heil skuleklasse.

– I fjor var det sju elevar i fiske- og fangstklassa ved Måløy vidaregåande skule. Vi gav lærlingplass til alle i klassa, så neste år satsar vi på at dei utvidar klasserommet sånn at vi kan ta inn fleire, smiler Robert Ervik i Ervik Havfiske.

Her kan du lese Hav av moglegheiter Fjordenes Tidende og Firdaposten har samarbeida om magasinet Hav av moglegheiter.

Han er fersk driftssjef i linebåtreiarlaget som no er blant lærebedriftene i Sogn og Fjordane med flest lærlingar. Berre Hydro Aluminium (45) i Årdal, Fjord1 og Flora kommune (begge 33) har fleire enn Ervik Havfiske (24).

Samarbeid med skule

– Vi samarbeider tett med Måløy vidaregåande skule og har aldri hatt fleire lærlingar, fortel Robert Ervik.

Fiskerikonsernet på Stadlandet, som er eigd av Stig og Kjell Magne Ervik, er no oppe i rundt 400 tilsette.

– Då oljeprisane gjekk opp og fiskeprisane ned, såg vi at fiskarar gjekk til oljen. No er det omvendt, men vi har vore forsiktige med å tilsette «oljefolk» av frykt for at dei like raskt skal gå tilbake, seier driftssjef Robert Ervik.

Frykt synest elles å vere eit framandord hos dei hardtsatsande lokalpatriotane frå Stadlandet.

20 båtar

Nærmare 20 fiskebåtar har Ervik Havfiske i reiarlaget, og nå to nye fartøy står klare ved årsskiftet, så har dei bygd fire nye autolinebåtar på eit års tid. Tidlegare i år gjekk dei to nybygga Argos Georgia og Nordic Prince direkte frå det tyrkiske verftet til Sørishavet for å fiske tannfisk. Dei to fartøya, som er under bygging i Tyrkia, skal erstatte eldre fartøy i nordlegare farvatn og har kvar ein prislapp på 175 millionar kroner.

Hav av moglegheiter: Fører arven vidare Denne artikkelen stod på trykk i Hav av moglegheiter, som er eit samarbeid mellom Fjordenes Tidende og Firdaposten. Magasinet om fiskeri og havbruk er distribuert over heile Sogn og Fjordane.

– Vi jobbar kontinuerleg med fornying og utskifting. Dei gode økonomiske resultata vi har levert dei siste åra i nord og sør, gir oss moglegheiter til fornying. Vi har økonomiske musklar til det, sa Stig Ervik til Fiskeribladet i august.

– Vi hadde ein balansesum ved utgangen av 2017 på 1,3 milliardar kroner, forklarte administrerande direktør Geir Solvåg i Ervik Havfiske til Fjordenes Tidende tidlegare i år.

Milliardkonsern

Overskotet i holdingselskapet Ervik Havfiske Holding AS i fjor enda på 136 millionar kroner. Det vart sikra av ein omsetnad på 596 millionar kroner.

Tidlegare i år vart Måløy-reiarlaget Carisma Fish slått saman med Ervik Havfiske. Samtidig vart mellom anna Carisma-eigar Arild Aarvik ein del av Ervik Havfiske-leiinga.

– Ervik Havfiske er ein spydspiss og eit selskap vi har hatt gleda av å samarbeide med, og som vi har sett opp til, i mange år. Samtidig ser vi at når vi set oss ned saman, så er det aktivitetar vi er gode på, som dei rett og slett ikkje har hatt tid til å vere gode på, fordi dei først og fremst har fokusert på å vere veldig gode på drift, sa Arild Aarvik då fusjonen var eit faktum i februar.

På fiskerimessa i Trondheim i august kunne han fortelje om eit godt første halvår i det nye Stadlandet-Måløy-laget.

– Samarbeidet har gått veldig bra. (...) Eg ser optimistisk på framtida. Dette er ei trendnæring og ungdom søker seg hit. Vi får mange førespurnader frå folk som ønsker å begynne hos oss.

Stig Ervik meiner fusjonen med Carisma er ein typisk vinn-vinn-situasjon.

Hav av moglegheiter: Kryssa kloden for å kjøpe båt i Måløy Denne artikkelen stod på trykk i Hav av moglegheiter, som er eit samarbeid mellom Fjordenes Tidende og Firdaposten. Magasinet om fiskeri og havbruk er distribuert over heile Sogn og Fjordane.

– Vi får inn ein aktiv aksjonær med eit godt kontaktnett, og no har vi svært god samla kompetanse i selskapet. Når det gjeld linebåtar, er det ikkje mange som slår oss på administrasjon, økonomi eller drift lenger. Om det er nokon som kjem opp på vårt nivå, så skal vi bli endå betre, ler stadværingen.

Leia frå Stadlandet

På Otneimsneset, nord på vêrharde Stadlandet, vert Ervik Havfiske leia frå konsernet sitt flotte og nyleg utvida administrasjonsbygg. 60 personar har sin arbeidsplass for konsernet på land, medan fleire hundre til dagen jobbar i havområde som Sørishavet og Barentshavet. Eigarane er alle utprega lokalpatriotar, og har i ei årrekke bidrege til å sikre jobb for andre bedrifter på staden, og til å sikre andre tilbod i lokalmiljøet. Seinast ved satsinga på hotelldrift i Furebuda Lodge. Det gler mellom anna styreleiaren i konsernet, måløyværing og tidlegare reiar, Kåre Furnes.

– Det er ei genuin interesse for å gi delar av det overskotet vi skapar i gruppa tilbake til lokalsamfunnet. Det er noko av det eg set pris på, og noko som eg trur blir stadig viktigare framover etter kvart som andre næringar vert seld ut av landet og ikkje bidrar på den same måten som ein gjer når ein har det lokale eigarskapet.

Her kan du lese heile magasinet