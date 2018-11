Aksjon mot fiskebåt: Meiner mannskap går på slaveriløn

Nyheter

Sjøfartsdirektoratet slo alarm etter at dei og Sjømannsforbundet fekk tips om at ikkje alt er på stell om bord i den over 40 år gamle båten, som tidlegare bar namnet «Isleifur», skriv NRK.

To filipinske menn har fått beslaglagt passa sine og det er avdekka at dei to blir 1100 dollar i månaden, om lag 9000 kroner i månaden.

Rune Larsen i Sjømannsforbundet er også på staden og meiner at forholda om bord er sterkt kritikkverdige.

Sjølv reagerer Larsen på at to filippinske maskinistar berre har ei månadslån på 1100 dollar eller kring 9000 kroner med dagens kurs. I tillegg har dei ikkje arbeids- og opphaldsløyve i Noreg.

– Dei treng ikkje hente folk frå utlandet og la dei gå på meir eller mindre slaveriløn. Dette er sosial dumping, seier Larsen, som sjølv skal om bord i føremiddag.

Båten ligg til kai ved sildoljefabrikken til Pelagia i Deknepollen i Vågsøy. Den skal vere lasta med fiskeavfall som vert brukt til fôr i oppdrettsnæringa.

Inspektørar frå Sjøfartsdirektoratet gjekk om bord i båten i går. I dag gjekk dei på nytt om bord for å halde fram kontrollen.

– Så langt tel lista over feil og manglar 31 punkt. Ein god forholda som er avdekka ser vi på som alvorlege, opplyser Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for kontroll og inspeksjon.

– Får ikkje segle vidare

Ifølgje Sørheim skal båten vere overlasta og ha ei rekkje tekniske feil og manglar som utgjer ein tryggleiksrisiko. I tillegg har dei og funne forhold i kontraktar og formalitetar som det ikkje er orden på.

– Vi held tilbake båten. Den får ikkje segle vidare for feila og manglane er retta på og vi har godkjent utbetringane. Men det er mogeleg at den får segle til verkstad for eiga maskin. Dette vil verte avgjort når vi er ferdig med inspeksjonen i dag, seier Sørheim.

– Dårleg betalt styrmann og

Resten av mannskapet skal vere norske. Larsen fortel at overstyrmannen heller ikkje er godt betalt med ei månadsløn på kring 40 000 kroner.

– Også dette er langt under det han har krav på, seier forbundsinspektøren.

Larsen er oppteken av å få fokus på løns- og arbeidsforholda til sjøfolka som seglar langs kysten.

– Det er forferdeleg mykje sosial dumping på båtar som går langs norskekysten, seier han.

Dei to filippinarane er avhøyrde av politiet og fråtekne passa sine inntil vidare. Dei er framleis om bord i båten.

Politibetjent Nils Bakke ved Vågsøy lensmannskontor seier dei har oppretta sak og vil følgje opp forholdet.

Reiaren: – Alt er i orden

Odd Økland i eigarselskapet Ocean Venture stadfestar at dei har fått ei liste over manglar om bord i «Ottar».

– Vi meiner at det berre er snakk om småting og det skal vi fikse opp i.

– Kva med arbeidsforholda for dei tilsette om bord?

– Alt skal vere i orden med det.

– Men politiet har gjort beslag i passa til to fillipinarar om bord. Er då alt i orden?

– Eg vil ikkje seie meir om dette no.

Ocean Venture er eit reiarlag med base i Blomsterdalen i Bergen og driv med hav- og kystfiske. Selskapet er igjen eigd av to familieselskap i Økland-familien.