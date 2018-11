Arrangerer hjerneslagkafé

Nyheter

Dette gjer dei fordi dei håper og ønsker at menneske som har vore ramma av slag, uansett grad, og deira pårørande skal kunne finne saman for å kunne hjelpe og støtte kvarandre. Det melder LHL Sogn og Fjordane i ei pressemelding.

«Vi veit at dei fleste som er slagramma sit mykje aleine og strevar med sine problem, dei pårørande likeså. Dette håpar vi no å kunne vere med å få ei endring på for dei som ønsker det.», skriv dei vidare i pressemeldinga.

I tillegg har LHL Hjerneslag Ung, eit nettverk for dei som er ung slagrammet eller pårørende i alderen ca. 18-55 år, blitt starta opp i fleire fylke, noko dei håper å kunne starte opp òg her i fylket.

Arrangementet på Nordfjord Hotell innleiar med Nils Espen Lilleheim, som er slagramma, og kona Birgit, som er pårørande, frå LHL Hjerneslag Ung Nordvestlandet.